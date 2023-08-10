«Мы этого не позволим»: Трамп сделал важное заявление о предстоящих выборах в США

Трамп: демократы попытаются сжульничать на выборах в США Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты из Демократической партии США попытаются сжульничать на предстоящих выборах главы государства.

«Мы этого не позволим, потому что эти выборы будут самыми важными в истории нашей страны», - заявил бывший глава Белого дома в интервью телеканалу NewsMax, добавив, что сейчас его страна «катится в ад».

По словам политика, Белый дом уже сегодня вмешивается в выборы, выдвигая обвинения против него. Трамп также пообещал, что на следующей неделе собирается сделать некое объявление.

Напомним, ранее Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден пытается любым путем сохранить власть, добавив. Как писал сайт KP.RU, по его словам, эти «бандиты» сделают все возможное ради сохранения своих полномочий.