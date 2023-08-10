Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении здания горсовета в Купянске

В Харьковской области в результате взрыва повреждено здание Купянского городского совета. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По словам Синегубова, удар по Купянску был нанесен в полночь управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждение получило здание горсовета. Утром Купянск снова обстреляли - поврежден дом, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 7 августа Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций на Купянском направлении - войска РФ продвинулось на три километра широким фронтом, а также за сутки уничтожили бригаду ВСУ, несколько складов с вооружениями и боеприпасами и ликвидировали сотни наемников киевского режима.

Накануне 9 августа российские войска продолжили наступать на Купянском направлении, улучшив тактическое положение и нейтрализовав 75 бойцов ВСУ.