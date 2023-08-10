МИД Украины заговорил о переговорах с Россией после провала наступления Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь заговорил о переговорах с Москвой после провала украинского наступления, отметив, что в этом отношении нужен «определенный творческий подход».

«Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», — заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

При этом Кулеба отметил, что «за одним столом» никогда нельзя будет увидеть президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, ранее издание Bild отметило, что из-за провала наступления украинских войск Киев опасается, что западные страны могут принудить его к переговорам с Москвой.