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НовостиПолитика10 августа 2023 8:24

МИД Украины заговорил о переговорах с Россией после провала наступления

По словам главы ведомства, в этом отношении нужен «определенный творческий подход»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Украины заговорил о переговорах с Россией после провала наступления

МИД Украины заговорил о переговорах с Россией после провала наступления

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь заговорил о переговорах с Москвой после провала украинского наступления, отметив, что в этом отношении нужен «определенный творческий подход».

«Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», — заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

При этом Кулеба отметил, что «за одним столом» никогда нельзя будет увидеть президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, ранее издание Bild отметило, что из-за провала наступления украинских войск Киев опасается, что западные страны могут принудить его к переговорам с Москвой.