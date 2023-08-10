Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области Фото: REUTERS

В Купянском районе Харьковской области была объявлена обязательная эвакуация. Соответствующее распоряжение в четверг, 10 августа, опубликовал исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Андрей Канашевич.

В списке находятся 37 населенных пунктов, в том числе частично сам город Купянск, расположенный на левобережье реки Оскол.

«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии передовой», - заявил ранее и.о. главы региона, отметив, что, предварительно, эвакуация коснется более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Напомним, в четверг, 10 августа, стало известно, что здание Купянского городского совета было повреждено в результате взрыва. Глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что удар по Купянску был нанесен в полночь управляемой авиабомбой ФАБ-250.