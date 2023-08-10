Прокуратура оспорит прекращение дела об оскорблении ребенка за шапку с буквой Z Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прекращенное судом в Екатеринбурге уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который оскорбил ребенка в шапке с символом Z, будет пересмотрено. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, отметив, что в решении суда были найдены нарушения.

«Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Напомним, момент, когда Александр Неустроев кричал на ребенка, был записан камерой домофона. После этого мужчину задержал ОМОН.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 9 августа, уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга было прекращено. Мужчине выписали штраф в размере семи тысяч рублей. Ленинский районный суд прекратил данное дело.