Суд в Москве не признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никулинский районный суд Москвы не стал рассматривать иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о признании отцовства. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Суд отказал в принятии иска, так как имеется вступившее в законную силу решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по спору между теми же сторонами», приводит Агентство городских новостей «Москва» заявление, сделанное в пресс-службе.

Сообщается, что Олег Эйдельштейн подал иск о признании отцовства в Нальчикский суд, который в октябре прошлого года удовлетворил его, но позже в суд поступила апелляционная жалоба от заинтересованного лица. В феврале этого года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил соответствующие решение. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что он подал иск с целью реализации своих наследственных прав.

Напомним, Владимир Жириновский ушел из жизни в начале 6 апреля прошлого года в возрасте 75 лет. Ранее сайт KP.RU рассказал о тайнах наследства политика, у которого было трое детей и девять внуков.