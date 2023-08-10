«Никакой прозрачности»: в Конгрессе возмутились просьбой Байдена о финансировании Украины Фото: REUTERS

После просьбы президента Соединенных Штатов Джо Байдена о выделении дополнительного финансирования Украине, республиканцы выразили свое недовольство. Об этом рассказали на портале FoxNews.

— Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные конфликты, — заявил конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп.

Также в публикации отметили, что даже те конгрессмены, которые раньше поддерживали финансирование Киева, не понимают, чего именно сейчас добивается президент Байден, поэтому требуют подробностей того, как будут потрачена дополнительная помощь Украине.

Ранее стало известно о просьбе Байдена выделить несколько миллиардов долларов на помощь Украине и военную поддержку Тайваня. При этом, по имеющейся информации, финансирование пойдет не только на поставки оружие. Однако другие подробности не раскрываются.