Politico: Байден попросит у Конгресса дополнительные средства на оружие для ВСУ

Байден попросит у Конгресса дополнительные средства на оружие для ВСУ Фото: REUTERS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет попросить у Конгресса США дополнительную финансовую помощь для военной помощи Украине, сообщают американские СМИ.

По информации Politico, глава Белого дома, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Киеву в четверг, 10 августа. Газета пишет, что Байден намерен попросить у парламента миллиарды долларов, при этом помощь будет включать в себя не только поставки оружия. Белый дом также планирует запросить средства на военную помощь для Тайваня.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Речь идет о противотанковых военных комплексах AT-4, TOW и Javelin, управляемых ракетах GMLRS, средствах для разминирования, стрелковом оружии и различных боеприпасах, в том числе для ЗРК Patriot.