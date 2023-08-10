Минобороны Белоруссии сообщило о попытках проникновения на охраняемые объекты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские военные за последние две недели пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты республики. Такое заявление в четверг, 10 августа, сделала пресс-служба Министерства обороны республики

«Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Отметается, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было пресечено несколько попыток полетов беспилотников над охраняемой территорией.

Напомним, в этот четверг, 10 августа, стало известно, что польские военные потеряли взрыватель от ракеты вертолета у белорусской границы. Как отмечалось в сообщении, полет проходил вдоль границы, не над населенными пунктами.