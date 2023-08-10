Польские военные потеряли взрыватель от ракеты вертолета у границы с Белоруссией Фото: REUTERS

Польские военные потеряли взрыватель от ракеты, инцидент произошел в ходе патрулирования границы с Белоруссией. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны.

«Во вторник после окончания боевых вылетов у одного из вертолетов, осуществляющих патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что полет проходил вдоль границы, не над населенными пунктами. Польские военные также отметили, что у детонатора есть встроенная защита, поэтому он не опасен. В то же время при обнаружении взрывателя местных жителей просят обратиться в полицию. В свою очередь, в командовании пообещали продолжить поиски устройства.

«Отметим, что в ходе боевых действий случаются ситуации такого рода, например, в Афганистане, где после выполнения боевых вылетов были случаи пропажи техники», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши запросила у властей пополнение резервов на границе с Белоруссией. Предполагается, что на границу отправят дополнительно еще одну тысячу солдат.

В свою очередь, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 9 августа, назвал цель создания польско-украинского соединения, которое, по мнению западных страны, якобы должны «обеспечить безопасности Западной Украины». На самом деле, по словам министра, делается это для последующей оккупации территории.