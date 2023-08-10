Иммунолог Крючков допустил новую волну коронавируса осенью 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает мутировать. Новая разновидность Eris, или EG.5 уже зафиксирована в США, Великобритании, Франции, Индии. Случаи выявлены случаи в Китае и Японии. В Россию данный штамм тоже проник, пока зафиксировано 17 случаев заражения.

- EG.5 и EG.5.1 — это все подлиния „омикрона“. Произошла одна аминокислотная замена, за счет чего увеличилась заразность EG.5, - сказал Ридусу кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

Антитела, который были приобретены после перенесенной болезни или прививки, теперь хуже справляются с ковидом. Таким образом вирус проходит процесс эволюции, пытаясь снова создать для себя восприимчивую среду.

Но осень – традиционное время, когда вспыхивают все вирусные заболевания. Так что и без новых подвидов стоит ждать роста статистики по ковиду.

- Пока признаков, что это будет повтор крупных волн, я не вижу. Но то, что рост заболеваемости потянет за собой госпитализации, тяжелые исходы, смерти, — это точно, - заключил иммунолог.

Он напомнил, что в группе риска пациенты с заболеваниями сердца, почек и печени, диабетики, люди с ослабленным иммунитетом и ожирением.