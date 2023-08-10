Microsoft прекратит продлевать подписки клиентов из России с 30 сентября Фото: REUTERS

Компания Microsoft не будет продлевать лицензии своих клиентов из России с 30 сентября 2023 года. Об этом стало известно из письма технической поддержки Microsoft Online Services, которое опубликовали в Telegram-канале агентства TelecomDaily.

— Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, — говорится в письме техподдержки.

Отмечается, что все активные поддержки российских пользователей будут действовать до окончания их срока, но продлить их после 30 сентября уже не получится.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин обвинил компанию Microsoft в поддержке Украины и действиях, приносящих вред России. Дипломат подчеркнул, что компания следует антироссийской риторике и регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на украинские ресурсы, не имея никаких доказательств этого.