Карчаа: ВСУ продолжают попытки атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины продолжают попытки атак на Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

— Тема БПЛА — не просто тревожная тема, их очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности, — заявил Карчаа.

Он подчеркнул, что украинские беспилотники представляют реальную угрозу Запорожской АЭС.

Напомним, что ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом стало известно после проведения анализа курса беспилотника. В силовых структурах рассказали, что подобный удар по контейнерам мог привести к ядерной катастрофе.