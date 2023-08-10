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НовостиВ мире10 августа 2023 16:19

Президент Польши обескуражил союзников правдивым заявлением о ВСУ

Президент Польши Дуда заявил, что ВСУ не способны провести наступление
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент Польши обескуражил союзников правдивым заявлением о ВСУ

Президент Польши обескуражил союзников правдивым заявлением о ВСУ

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не способны прорвать российскую оборону и провести решительное наступление. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Washington Post.

— В настоящее время ВСУ не в состоянии провести решительное наступление против российских войск, — подчеркнул Дуда.

Польский лидер также добавил, что на данный момент у Киева недостаточно оружия, чтобы хоть как-то изменить баланс сил в ходе конфликта на Украине. По его оценке, именно поэтому, украинские войска не смогли добиться успеха в боевых действиях.

Ранее бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что украинское наступление может исчерпать себя уже в ближайшие недели. Он отметил впечатляющие успехи российских подразделений в ходе боевых действий на Украине и революционные обновления вооружения в армии России.