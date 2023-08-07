Экс-экономист МВФ Ву допустил, что наступление ВСУ исчерпает себя в ближайшие недели

Экс-экономист МВФ допустил, что наступление ВСУ исчерпает себя через несколько недель. Фото: REUTERS

Наступление ВСУ в ближайшие недели исчерпает себя. Такое развитие событий допустил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

Эксперт назвал «впечатляющими» успехи российских военных в ходе боевых действий в зоне СВО, а также отметил обновление российских вооружений.

«Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление», - сказал Ву в подкасте RT Going Underground, добавив, что российские вооружения «революционно» обновляются каждые несколько месяцев.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина испытывает дефицит оборудования для разминирования. Также Киев нуждается в поставках западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов, отметил советник, добавив, что Украине необходимо «нарастить возможность» быстрого ремонта бронетехники.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Соединенные Штаты ищут способ прекратить поддержку Киева, обвинив Украину в поражении и таким образом отмежеваться от своего тотального провала.

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