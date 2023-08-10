Певица Рианна родила дочь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная поп-певица Рианна родила девочку от рэпера ASAP Rocky. Пара стала родителями уже во второй раз. Об этом рассказали в издании Media Take Out.

Источники утверждают, что сама Рианна и ребенок чувствуют себя хорошо и уже находятся в своем особняке в Лос-Анджелесе. При этом собеседник издания рассказал, что новорожденная девочка похожа на саму певицу «как две капли воды».

Напомним, что первенец Рианны и ASAP Rocky появился на свет 13 мая 2022 года. Первое время пара официально не сообщала о появлении малыша на свет и даже не раскрывала его имени.