Ганчев: Российским войскам остались считанные километры до Купянска Фото: REUTERS

Российские войска выравнивают линию обороны на Купянском направлении и до самого города Купянск остались уже считанные километры. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев.Live».

— Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, — подчеркнул Ганчев.

Он также отметил, что Вооруженные силы РФ занимают наиболее выгодные позиции с которых удалось выбить подразделения ВСУ.

Напомним, что ранее Минобороны России заявило, что российским подразделениям удалось улучшить свои позиции на Купянском направлении и уничтожить 75 бойцов ВСУ за сутки.