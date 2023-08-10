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НовостиВ мире10 августа 2023 19:54

Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой США

Нынешний президент США ведет всю страну в ад
Роман ПОЛОСИКОВ
Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой США

Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой США

Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден сошел с ума и является «ментальной катастрофой» Америки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

— Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший, — говорится в публикации бывшего президента США.

Он также объяснил, что такой вывод он сделал по его отвратительным действиям, которые несут угрозу всей стране. Помимо этого, администрация Байдена поддерживает эту его политику. Трамп подчеркнул, что нынешний президент ведет Америку в ад.

Ранее Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются жульничать перед предстоящими выборами президента Соединенных Штатов. Также он отметил, что грядущая президентская гонка будет самой важной в истории все страны.