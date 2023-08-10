Байден запросил у Конгресса США дополнительно 13 млрд долларов на помощь Киеву Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу, с просьбой выделить дополнительно 13 млрд долларов на военную помощь Украине, а также 8,5 млрд долларов на поддержку экономики и безопасности как Киева, так и «других стран». Об этом сообщила газета The Washington Post.

В общей сложности Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов, из которых 12 млрд пойдут на восстановление США после ряда стихийных бедствий, и 4 млрд пустят на укрепление охраны государственных границ.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал эти запросы, заявив, что Вашингтон продолжит финансировать Украину, вне зависимости от общественного мнения внутри США по этому вопросу. Поводом для этого высказывания стал общественный опрос, согласно которому 55% американцев высказались против поддержки ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.