Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину», – сказал он в ходе брифинга.

Представитель Госдепа не стал раскрывать детали нового пакета помощи Киеву.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Речь идет о противотанковых военных комплексах AT-4, TOW и Javelin, управляемых ракетах GMLRS, средствах для разминирования, стрелковом оружии и различных боеприпасах, в том числе для ЗРК Patriot.