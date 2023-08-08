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НовостиПолитика8 августа 2023 18:05

Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Детали нового пакета помощи Киеву пока неизвестны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину», – сказал он в ходе брифинга.

Представитель Госдепа не стал раскрывать детали нового пакета помощи Киеву.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Речь идет о противотанковых военных комплексах AT-4, TOW и Javelin, управляемых ракетах GMLRS, средствах для разминирования, стрелковом оружии и различных боеприпасах, в том числе для ЗРК Patriot.