AFP: страны ЭКОВАС намерены начать военную операцию в Нигере в кратчайшие сроки Фото: REUTERS

Государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. Об этом сообщило агентство AFP.

«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ECOWAS] начать операцию как можно скорее», - заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.

По словам главы государства, Кот-д'Ивуар выделит для проведения спецоперации от 850 до 1100 солдат. Также в «освобождении» Нигера примут участие Нигерия, Бенин, и ряд других стран. Уаттара заявил, что мятежники могут добровольно сложить оружие и покинуть Нигер, тогда военной интервенции, якобы, не случится.

Ранее KP.RU сообщил, что страны ЭКОВАС уже грозили Нигеру военным вторжением в случае, если прозападному президенту Мохамеду Базуму не вернут его полномочия.