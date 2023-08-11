Офис Зеленского подобрал двух претендентов на замену главы Минобороны Украины Фото: REUTERS

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову. Как сообщило издание «Украинская правда», офис Зеленского уже подобрал двух кандидатов на эту должность, в то время как Резников, вероятно, скоро будет отправлен в отставку.

«Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной, в практически возможную», - говорится в публикации.

Напомним, что ещё 1 августа 2023 года депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что Резникова могут отправить в отставку с должности главы украинского Минобороны, и назначить послом в Великобритании.

Кандидатами на пост Резникова называют министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Ранее KP.RU сообщил, что Резников стал фигурантом скандала о закупках продовольствия для ВСУ по чрезмерно завышенным ценам.