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НовостиПолитика10 августа 2023 22:26

Офис Зеленского подобрал двух претендентов на замену главы Минобороны Украины

Отставка действующего министра Алексея Резникова стала «практически возможной»
Сергей КУДРИН
Офис Зеленского подобрал двух претендентов на замену главы Минобороны Украины

Офис Зеленского подобрал двух претендентов на замену главы Минобороны Украины

Фото: REUTERS

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову. Как сообщило издание «Украинская правда», офис Зеленского уже подобрал двух кандидатов на эту должность, в то время как Резников, вероятно, скоро будет отправлен в отставку.

«Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной, в практически возможную», - говорится в публикации.

Напомним, что ещё 1 августа 2023 года депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что Резникова могут отправить в отставку с должности главы украинского Минобороны, и назначить послом в Великобритании.

Кандидатами на пост Резникова называют министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Ранее KP.RU сообщил, что Резников стал фигурантом скандала о закупках продовольствия для ВСУ по чрезмерно завышенным ценам.