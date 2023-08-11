Отечественная станция «Луна-25» отправилась с космодрома Восточный Фото: скриншот

Ракета "Союз" с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовала с космодрома Восточный. «Луна-25» станет первой станцией в мире, которая приземлится в околополярной зоне Луны, на сложный рельеф. До этого все приземления осуществлялись только в экваториальной зоне, на равнинах. Трансляцию запуска ведёт телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос».

Полёт к Луне займёт около пяти суток. В процессе движения направление полёта станции будут несколько раз корректировать, чтобы не допустить отклонения от курса. Когда «Луна-25» доберётся до орбиты спутника Земли - начнётся этап торможения. Он предполагает облёт вокруг Луны по круговой околополярной орбите, на высоте в 100 километров. Это займёт ещё три дня.

Последний этап - самый главный. Согласно расчётам, станция должна совершить мягкую посадку на Южном полюсе Луны 21 августа 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил все подробности исторического запуска российской станции «Луна-25» к спутнику планеты Земля. Целью этой экспедиции станет поиск воды на поверхности Луны, и под ней.