Серия взрывов прогремела на военной базе США в сирийской провинции Хасеке Фото: REUTERS

В Сирии, в районе Эш-Шаддади провинции Хасеке, на расположенной там военной базе США прогремела череда мощных взрывов. О происшествии сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

Официальных подробностей инцидента пока нет, однако агентство РИА Новости опубликовало сообщения очевидцев, которые рассказали, что был замечен взрыв в зданиях, расположенных на нефтяном месторождении Эль-Джабса. Его американцы используют как место размещения своей базы.

Также известно, что на территории месторождения начался пожар - очевидцы сообщают о столбах дыма, поднимающихся над военной базой.

Напомним, что США незаконно разместили свои военные базы в Хасеке, Ракке и Дейр-эз-Зоре, заблокировав крупнейшие месторождения нефти и газа страны. Дамаск неоднократно требовал от Вашингтона убрать войска, и называл действия американцев государственным пиратством, оккупацией, с целью присвоения природных ресурсов.

Ранее KP.RU сообщил, что американские беспилотники опасно сблизились с российскими Су-35 в Сирии.