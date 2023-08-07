Беспилотники американской коалиции сблизились с российскими Су-35 в Сирии

Беспилотники американской "коалиции" в Сирии опасно сблизились с российскими самолетами над городом Ракка и над Средиземным морем. На фото: БПЛА МQ-9. Фото: REUTERS

Авиация так называемой «коалиции», возглавляемой США, продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией. Об этом в понедельник 7 августа заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в воскресенье 6 августа два беспилотника сблизились с российским самолетом Су-35 менее чем на 150 метров. Это произошло в 10.00 над сирийским городом Ракка, речь идет о БПЛА MQ-9 и «LEAP».

В тот же день в 10.49 беспилотник MQ-9 также приблизился к российскому Су-35 менее чем на 150 метров над Средиземным морем.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Тайфун», одной парой истребителей «Рафаль», одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W «коалиции», - сказал контр-адмирал на брифинге.

Ранее российский ЦПВС сообщил, что за сутки «коалиция» США в Сирии 14 раз нарушала протокол деконфликтации.

Напомним, в июле американский беспилотник опасно сблизился с Су-34 и Су-35 ВКС России в небе Сирии. Российские пилоты зафиксировали облучение системами наведения вооружения дрона.