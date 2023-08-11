Вучич: страны Запада никогда не смогут победить Россию на поле боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич, оценивая шансы коллективного Запада и Украины на победу в конфликте с Россией, заявил о том, что даже если все страны НАТО объединятся - они не сумеют одолеть РФ на поле боя. Об этом Вучич сказал в эфире телеканала HappyTV.

«Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане. В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия», - считает президент Сербии.

По мнению Белграда, сейчас украинский конфликт находится в фазе «на истощение», и Вучич считает, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее. Оно, в том числе, сыграет на руку и Вашингтону, так как остановит падение мировой экономики.

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