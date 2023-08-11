Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых миллиардов для Киева Фото: REUTERS

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию от штата Джорджия, резко высказалась против выделения президенту Штатов Джо Байдену 40 млрд долларов, около половины из которых он намерен отправить Украине. Об этом Грин написала в своих соцсетях.

«Нет! Тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, при долге в размере $32 триллионов и самой высокой численности бездомных за все время, и пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», - пишет конгрессвумен.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден направил запрос в Конгресс США, с просьбой выделить 13 млрд долларов на военную помощь Киеву, и ещё 8,5 млрд долларов на поддержание безопасности и экономики разных стран, включая Украину.