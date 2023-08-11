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НовостиПолитика11 августа 2023 2:43

Российские войска успешно заняли опорный пункт ВСУ под Марьинкой

Красногоровский вентствол шахты «Трудовская» был важным опорником ВСУ
Сергей КУДРИН
Российские войска успешно заняли опорный пункт ВСУ под Марьинкой

Российские войска успешно заняли опорный пункт ВСУ под Марьинкой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска штурмом заняли важный стратегический опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ, расположенный в Красногоровском вентстволе шахты «Трудовская», под Марьинкой. Украинских неонацистов из него выбили бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, о чём сообщил агентству РИА Новости доброволец с позывным «Шахтёр».

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», - заявил военнослужащий.

Штурм начался с массированных артиллерийских ударов по опорному пункту, призванных подавить обороноспособность ВСУ, и позволить штурмовым отрядам беспрепятственно приблизиться.

Ранее KP.RU сообщил, что военнослужащие группировки «Центр» успешно отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях.