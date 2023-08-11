Российские войска успешно заняли опорный пункт ВСУ под Марьинкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска штурмом заняли важный стратегический опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ, расположенный в Красногоровском вентстволе шахты «Трудовская», под Марьинкой. Украинских неонацистов из него выбили бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, о чём сообщил агентству РИА Новости доброволец с позывным «Шахтёр».

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», - заявил военнослужащий.

Штурм начался с массированных артиллерийских ударов по опорному пункту, призванных подавить обороноспособность ВСУ, и позволить штурмовым отрядам беспрепятственно приблизиться.

Ранее KP.RU сообщил, что военнослужащие группировки «Центр» успешно отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях.