Психолог Олег Хомяк: без коррупции украинское государство рухнет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский психолог Олег Хомяк заявил, что вся государственность киевского режима держится на коррупции, которая стала не просто преступлением, а основой всего. Без неё, уверен Хомяк, Украина моментально развалится. Об этом он заявил в интервью каналу Alpha Media.

«Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если её убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придаёт смысл существованию государственной власти», - говорит психолог.

Также Хомяк упомянул, что киевский режим уничтожает «всё русское» абсолютно бессмысленно, так как это не приведёт ни к какому прогрессу. По мнению психолога, идея о некоем «расцвете» Украины через такие действия сама по себе является сумасшедшей.

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