СК заочно предъявил обвинения экс-главе сухопутных войск ВСУ Попко Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет (СК) России заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в СК РФ.

«Заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации», - сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, в результате действий Попко погибли и получили ранения более 180 человек, среди которых и несовершеннолетние. Кроме того, были разрушены или частично повреждены свыше 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

Ранее СК РФ заочно обвинил командира 24 отдельной механизированной бригады украинских войск Валерия Гудзя в применении средств и методов, запрещенных международным договором о вооруженном конфликте. Отмечалось, что он участвовал в обстреле гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики (ДНР).