Глава МИД Украины заявил о возможных компромиссах на переговорах с Россией

Кулеба: компромиссы на переговорах с Россией зависят от обстоятельств Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева идти на компромиссы с Москвой, указав на то, что это «зависит от обстоятельств».

Испанская газета Mundo поинтересовалась у главы украинского внешнеполитического ведомства, может ли Киев начать переговоры до вывода Вооруженных сил (ВС) России. «Зависит от обстоятельств», - заявил министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что Киев может вести переговоры с Москвой после вывода российских войск.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Кулеба заговорил о переговорах с Москвой, указав на то, что в этом отношении необходим «определенный творческий подход». При этом тогда же глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «за одним столом» никогда нельзя будет увидеть Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.