Воздушное пространство над Калугой закрыто

Воздушное пространство над Калугой было закрыто в пятницу, 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиавластях.

«Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», - приводит издание заявление собеседник.

Незадолго до этого была ограничена работа московского аэропорта Внуково, который не принимает и не выпускает самолеты. Ранее Внуково закрывал воздушное пространство из-за полетов беспилотников.

Напомним, утром в пятницу, 11 августа, произошло возгорание на электрической подстанции в Калуге. Как заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, по предварительной версии, причиной пожара стало попадание молнии.