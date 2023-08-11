Мишустин: экономика России адаптировалась к вызовам и показала устойчивый рост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России адаптировалась ко внешним вызовам и сейчас показывает рост.

Глава российского правительства отметил, что по итогам первого полугодия страна вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в экономике.

«Обсудим сегодня дальнейшее развитие нашей экономики. Она адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост, что особо значимо, с опорой на внутренний спрос», - сказал премьер РФ, открывая совещание по экономическим вопросам,

Как уточнил Мишустин, рост российской экономики опирается на внутренний спрос, который произошел за счет ранее принятым решениям, а также оперативным действиям правительства.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика по итогам текущего года точно вырастет более чем на два процента.