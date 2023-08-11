Российские войска пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в Запорожской области Фото: ТАСС

Вооруженные силы России пресекли попытку танкового прорыва украинской армии в районе Работино и Новоданиловки в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», – написал он в Telegram.

Как отметил врио главы Запорожской области, Вооруженные силы Украины по-прежнему интенсивно обстреливают регион, пытаясь при этом восстановить силы.

Накануне Балицкий сообщил, что российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовала множество дронов ВСУ. Они могли нанести значительный урон обороняющимся российским силам.