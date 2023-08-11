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НовостиПолитика11 августа 2023 10:49

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Запорожья

На Запорожском направлении российскими войсками за сутки были уничтожены до 60 украинских военных
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Запорожья

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Запорожья

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе города Запорожья, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Запорожья», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Всего на Запорожском направлении российскими войсками за сутки были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30, при этом ВС РФ отразили три атаки подразделений 21 механизированной бригады ВСУ, отметили в министерстве.

Напомним, российские военные ранее вычислили присутствие англоговорящих иностранных наемников Вооруженных сил Украины на Угледарском направлени.