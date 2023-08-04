ВС России выявили присутствие иностранных наемников ВСУ на Угледарском направлении

Российские бойцы обнаружили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные вычислили присутствие англоговорящих иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении. Об этом РИА Новости сообщил российский боец с позывным "Бука" из второго стрелкового батальона им. Дмитрия Донского.

"В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская", - сказал военнослужащий, отметив, что радиоперехват подтверждает разведданные о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации ВСУ привлекли свыше 11,5 тысяч наемников. Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные наемники несут значительные потери в зоне СВО "из-за своей глупости".

Ранее KP.RU писал о том, что колумбийские наемники пожаловались на избиения и унижения на Украине, заявив, что к ним относятся "как к животным".

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ежесуточно пытаются проводить не менее пяти атак под Угледаром, при этом ВС России продолжают контролировать ситуацию. KP.RU также рассказал, что пехота ВСУ подорвалась на собственных минах при попытке наступления на Угледарском направлении.