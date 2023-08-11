Лукашенко высказался против разрыва отношений с Евросоюзом Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика не должна разрывать отношения с Евросоюзом.

Как заявил политик на встрече с представителями трудовых коллективов национального аэропорта Минск, Белоруссия хоть и «живет прежде всего за счет России и Китая», но не должна «забывать и высокотехнологичном Западе».

«Они наши соседи – Евросоюз. Отношения с ними терять нельзя», – сказал белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, Минск готов к отношениям с ЕС, но с учетом собственных интересов.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и трех компаний Белоруссии в связи с боевыми действиями на Украине. Санкции были введены якобы «ввиду серьезности положения в Белоруссии и ее причастности к конфликту на Украине». Под ограничения попали белорусские судьи, следователи, журналисты, силовики, а также ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК», Белорусский государственный концерн по нефти и химии.