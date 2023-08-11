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НовостиВ мире11 августа 2023 12:05

Зеленский уволит всех областных военкомов из-за скандалов со взятками

Украинский президент заявил о государственной измене
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский уволит всех областных военкомов из-за скандалов со взятками

Зеленский уволит всех областных военкомов из-за скандалов со взятками

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 августа, распорядился освободить от должностей всех областных военкомов, заявив об их государственной измене.

«Увольняем всех областных военкомов … Цинизм и взяточничество во время конфликта - это государственная измена», - заявил украинский лидер в Telegram-канале по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский также поручил назначить на эти места военных, которые принимали участие в боевых действиях. Украинский лидер заявил, что реализовать это решение должен будет главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Напомним, еще в мае этого года СМИ писали о том, что украинские военкомы богатеют на взятках от уклоняющихся призывников. Согласно приведенным данным, отсрочка от призыва в ВСУ на три месяца стоит 12 тысяч долларов.