Кадыров заявил, что мирные переговоры по Украине бессмысленны для России Фото: из соцсетей

Переговоры по ситуации на Украине бессмысленны для России, поскольку переговоры нужны только той стороне, которая осознает свое поражение. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

— Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время, — подчеркнул Кадыров.

Также, по его мнению, западные лидеры считают, что переговорный процесс поможет киевскому режиму изменить ход спецоперации и бессмысленен, поскольку Россия побеждает и на политической арене и на поле боя. Сейчас просто необходимо довести начатое до конца, считает глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об ударе по позициям украинских войск на территории таможенного поста «Нехотеевка» со стороны Украины. Этим ударом удалось лишить ВСУ возможности проводить диверсии в этом направлении.