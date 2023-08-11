Мишустин утвердил механизм перевода участников СВО на бесплатную форму обучения Фото: пресс-служба МФТИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее механизм перевода студентов-участников специальной военной операции с платной на бесплатную форму обучения.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, речь идет о возможности переноса свободных бюджетных мест в вузе с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую.

В правительстве уточнили, что перераспределение будет идти внутри вуза независимо от того, очно или заочно обучается студент-участник СВО. При этом решение о переводе на бюджетную форму обучения будет приниматься специальным коллегиальным органом учебного заведения по заявлению учащегося.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин ранее подписал закон о льготах при поступлении в высшие учебные заведения для участников спецоперации и детей врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса.