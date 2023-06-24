Путин подписал закон о льготах при поступлении в вузы для участников спецоперации

Путин подписал закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО и детей врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для поступления в высшие учебные заведения страны участников СВО и детей врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса.

Закон предусматривает прием участников СВО в вузы в рамках отдельных квот. Для учащихся студентов предусмотрена возможность в приоритетном порядке перейти на бюджетное обучение.

При этом детей погибших от коронавируса врачей предлагается зачислять на медицинские и фармацевтические факультеты вузов по отдельной квоте даже без вступительных экзаменов.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий задержание на срок до 30 суток людей, нарушающих режим военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также недавно глава государства подписал десятки новых законов, в том числе о разрыве договора с Украиной, о недействительных загранпаспортах и регулирование сигарет.