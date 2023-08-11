YouTube удалил канал американского экс-разведчика Скотта Риттера Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Видеохостинг YouTube удалил канал бывшего американского офицера разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотта Риттера. Об этом стало известно при посещении его канала на платформе.

Сейчас при попытке открыть YouTube-канал Риттера на экране появляется надпись, что видео недоступно, поскольку связанный с ними аккаунт удален с платформы. Возможной причиной удаления называют «дискриминационные высказывания».

Скотт Риттер часто негативно высказывался в адрес Соединенных Штатов за многомиллиардную помощь Украине и регулярно освещал провалы украинской армии. Сам эксперт пока никак не комментировал удаление своего канала.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского сместят с его поста из-за неудач ВСУ. Эксперт считает, что чем больше украинских бригад уничтожается, тем сильнее это бьет по боевому духу остальных бойцов ВСУ.