«Тут нам учиться нечему»: Российские военные разобрали трофейную БМП «Брэдли»

Российские военные разобрали трофейную БМП «Брэдли» и выявили кучу недостатков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевая машина пехоты «Брэдли» производства США оказалась сильно перехваленной, заявили российские военные в разговоре со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Виктором Баранцом.

По словам военнослужащих, американская БМП низкий уровень защиты – эта техника не может выдержать попадание современных снарядов и ракет. Как заявили российские бойцы, броня «Брэдли» «не защищает даже от 30-миллиметровой пушки с дистанции более 300 метров». Кроме того, динамическая защита не всегда эффективна против кумулятивных зарядов, а днище БМП имеет слабую защиту от мин.

«Тут нам учиться почти нечему», – категорично заявили военнослужащие.

Солдаты также и ограниченную вместимость этой БМП: она может взять на борт не более семи десантников, а это меньше, чем у большинства других боевых машин. «Брэдли» также сложна в обслуживании из-за своей электронной системы, что обернулось серьезной проблемой при ее использовании в боях в Донбассе, добавили российские военные.

Напомним, в конце июля военные ВС России уничтожили несколько БМП Bradley, отражая атаку ВСУ недалеко от населенного пункта Работино в Запорожской области. Американские БМП и другая бронетехника были уничтожены при помощи барражирующих беспилотных боеприпасов «Ланцет».

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