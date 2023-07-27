Барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ, Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley, отражая атаку ВСУ недалеко от населенного пункта Работино в Запорожской области. Агентство РИА Новости публикует кадры этой операции, которую провели бойцы 58-й армии ЮВО.

Сообщается, что американские БМП Bradley, предоставленные в распоряжение ВСУ, и другая бронетехника были уничтожены при помощи барражирующих беспилотных боеприпасов «Ланцет».

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на неспособность противостоять российским дронам «Ланцет».

Также сообщалось, что украинское министерство цифровой трансформации отправило ВСУ 1700 беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если командование ВСУ решит продолжать обещанное наступление, то украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.