Расследованием по делу Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор Фото: REUTERS

Расследованием по делу Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор. Об этом сообщил глава Министерства юстиции Соединенных Штатов Меррик Брайан Гарланд, подчеркнув, что этот статус получил прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс.

— Во вторник на этой неделе господин Уайсс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность, — заявил глава Минюста.

Также Меррик Гарланд добавил, что именно спецпрокурор будет принимать решение о выдвижении обвинения в адрес сына президента США Хантера Байдена.

Ранее стало известно, что Хантер Байден получил доход в 5,5 миллионов долларов в период с 2017 по 2018 год, несмотря на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем.