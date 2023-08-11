Российские военные обуздали американские HIMARS

Баранец: «Российские военные сводят с ума системы HIMARS» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на громогласные заявления о возможностях американской РСЗО HIMARS, российским войскам удалось разработать эффективный метод борьбы с этим видом вооружения. Об этом рассказали военные в беседе с обозревателем KP.RU Виктором Баранцом.

— Подбор ключей» шел трудно. Из-за высоких характеристик снаряды «Хаймерсов» трудно было поразить. Расчеты наших зенитных комплексов не доставали цель. Потребовалось много «пальбы» прежде чем командир одной из батарей ЗРК «Бук-М3» вычислил закономерности траекторий «Хаймерсов» и первым поразил эту цель, — рассказал эксперт.

Он также рассказал, что после того, как российские войска стали сбивать огромное количество снарядов, противник решил изменить схему полета к цели и тогда снова пришлось искать способ борьбы с HIMARS.

Баранец добавил, что после того, как в распоряжении военных специалистов появилась сама ракета и блоки управления оружием, инженерам удалось найти «золотой ключик» к американской РСЗО. Российские специалисты смогли не только разобраться во внутреннем устройстве HIMARS, но и найти наиболее эффективную систему их поражения.

После этого Министерство обороны в сводках регулярно публикую данные о поражении «Хаймерсов» средствами радиоэлектронной борьбы, которые буквально «сводят с ума» снаряды в полете, после чего те падают мимо цели.

Так например девятого августа стало известно, что за сутки удалось перехватить девять снарядов РСЗО HIMARS. Помимо этого было уничтожено 35 украинских беспилотников.

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