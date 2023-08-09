Российская система ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников за сутки Фото: REUTERS

Российская система противовоздушной обороны в ходе спецоперации уничтожила 35 украинских беспилотников за сутки. Также удалось перехватить девять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Средствами противовоздушной обороны перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул, что дроны удалось сбить в районе населенных пунктов Лисичанск, Ольшана Харьковской области, Кременная ЛНР, Орлинское и Никольское ДНР, Ровнополь, Алешки Херсонской области и Чумацкое Запорожской области.

За прошлые сутки российская система ПВО уничтожила 17 беспилотников Вооруженных сил Украины, а также перехватила пять снарядов HIMARS. Еще 11 снарядов западной РСЗО было перехвачено шестого августа.