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НовостиПолитика9 августа 2023 12:56

Российская система ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников за сутки

Было перехвачено девять снарядов РСЗО HIMARS
Роман ПОЛОСИКОВ
Российская система ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников за сутки

Российская система ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников за сутки

Фото: REUTERS

Российская система противовоздушной обороны в ходе спецоперации уничтожила 35 украинских беспилотников за сутки. Также удалось перехватить девять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Средствами противовоздушной обороны перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул, что дроны удалось сбить в районе населенных пунктов Лисичанск, Ольшана Харьковской области, Кременная ЛНР, Орлинское и Никольское ДНР, Ровнополь, Алешки Херсонской области и Чумацкое Запорожской области.

За прошлые сутки российская система ПВО уничтожила 17 беспилотников Вооруженных сил Украины, а также перехватила пять снарядов HIMARS. Еще 11 снарядов западной РСЗО было перехвачено шестого августа.