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НовостиПолитика11 августа 2023 18:25

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине на 17 августа 2023

Увеличивающиеся поставки западных стран подрывают усилия по поиску мирного решения украинского конфликта
Роман ПОЛОСИКОВ
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине на 17 августа 2023

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине на 17 августа 2023

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация запросила открытое заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по вопросу поставок западного оружия Киеву. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

— В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис и подрывающих усилия по поиску мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа, — говорится в сообщении дипломата.

Полянский уточнил, что заседание назначено на 15:00 по Нью-Йорку.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на объективную оценку ООН террористических действий Украины. По словам дипломата, использование Киевом подобных методов отдаляет возможности мирного урегулирования ситуации. Также он считает, что в ООН все прекрасно понимают, что террористические киевский режим не планирует идти путем мирных переговоров.