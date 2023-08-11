Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине на 17 августа 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация запросила открытое заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по вопросу поставок западного оружия Киеву. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

— В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис и подрывающих усилия по поиску мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа, — говорится в сообщении дипломата.

Полянский уточнил, что заседание назначено на 15:00 по Нью-Йорку.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на объективную оценку ООН террористических действий Украины. По словам дипломата, использование Киевом подобных методов отдаляет возможности мирного урегулирования ситуации. Также он считает, что в ООН все прекрасно понимают, что террористические киевский режим не планирует идти путем мирных переговоров.