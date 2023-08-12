Пленный морпех ВСУ заявил о предательстве спецслужбами Украины Фото: Shutterstock

Пленный морской пехотинец ВСУ Владимир Реул заявил, что во время отступления украинских войск его бросили собственные сослуживцы, после чего безопасности (СБУ) сдала его российским войскам

Как рассказа морпех, в 2022 году его подразделение было вынуждено отступать рядом с Копани в Херсонской области. По его словам, он остался на подконтрольной России территории из-за халатности украинских командиров.

Реул решил спрятать оружие для того, чтобы ничем не выдать своей принадлежности к украинским войскам и жил там под видом мирного местного жителя. Через полгода военного вычислила СБУ, которая предложила ему стать разведчиком на российской территории, обещая помочь ему вернуться на Украину.

«Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины ... Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили», - приводит РИА Новости рассказа морпеха о том, как он попал в плен к российским войскам.

Напомним, накануне украинский военнопленный заявил, что на Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, а местные жители намерены жить в мире с Россией.