МЧС: пятеро туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Фото: Управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Пятеро туристов попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает ГУ МЧС по региону.

Как передает ведомство, в 06:00 по местному времени в субботу, 12 августа, появились сообщения о том, что в Черекском районе недалеко от «Безенги» группа туристов на высоте 3,5 тысячи метров попала под камнепад. По предварительной данным, есть пострадавшие.

«На поиски туристов выдвинулись шестеро спасателей МЧС и одна единица техники», - сказано в сообщении, опубликованном на Telegram-канале ведомства.

Напомним, 3 августа 2023 года оползень сошел в крае Рача в Грузии. Спасатели сразу нашли тела двух погибших, но позже число жертв стало увеличиваться. Как писал сайт KP.RU, по последним данным, в результате происшествия погибли 24 человека.